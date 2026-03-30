Очевидцы заявили о серии взрывов над Тольятти

В Самарской области произошла серия взрывов над Тольятти, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что хлопки начали раздавать около 5:00 (4:00 мск). Очевидцы насчитали более пяти взрывов в нескольких районах города. Они также видели вспышки и слышали жужжание моторов в небе.

По предварительным данным, средства ПВО (противовоздушной обороны) региона работают по беспилотникам. В Тольятти включены сирены воздушной опасности.

В ночь на 30 марта очевидцы заявили, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане тоже слышали гул от мотора, насчитали около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. Местные жители утверждали, что массированная атака БПЛА на Таганрог продолжается уже более двух часов. А в Краснодаре дрон врезался в жилую многоэтажку.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.