США планируют операцию по вывозу урана из Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 кг урана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, речь идет о потенциально сложной и рискованной миссии, поскольку американским военным, как предполагается, пришлось бы находиться на территории Ирана несколько дней или дольше.

Источники газеты отмечают, что окончательное решение о проведении операции пока не принято. Трамп, как утверждается, оценивает возможные риски для военнослужащих, однако в целом не исключает такой вариант, считая, что он может помочь предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

Кроме того, один из собеседников издания сообщил, что президент США поручил своим советникам усилить давление на Тегеран, чтобы добиться передачи урана в рамках возможных договоренностей о прекращении конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что задача Пентагона заключается в подготовке различных сценариев для обеспечения максимальной свободы действий главнокомандующего, подчеркнув, что это не означает принятия окончательного решения.

В Пентагоне и Центральном командовании США от официальных комментариев по данной информации отказались.

23 марта Трамп заявил, что Вашингтон в ходе переговоров с Тегераном обсуждает отказ Ирана от ядерного оружия и обогащения урана.

Ранее Иран отклонил предложения США по урегулированию конфликта.