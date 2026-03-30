Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

США планируют операцию по вывозу урана из Ирана

Vahid Salemi/AP

Президент США Дональд Трамп изучает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 кг урана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, речь идет о потенциально сложной и рискованной миссии, поскольку американским военным, как предполагается, пришлось бы находиться на территории Ирана несколько дней или дольше.

Источники газеты отмечают, что окончательное решение о проведении операции пока не принято. Трамп, как утверждается, оценивает возможные риски для военнослужащих, однако в целом не исключает такой вариант, считая, что он может помочь предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

Кроме того, один из собеседников издания сообщил, что президент США поручил своим советникам усилить давление на Тегеран, чтобы добиться передачи урана в рамках возможных договоренностей о прекращении конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что задача Пентагона заключается в подготовке различных сценариев для обеспечения максимальной свободы действий главнокомандующего, подчеркнув, что это не означает принятия окончательного решения.

В Пентагоне и Центральном командовании США от официальных комментариев по данной информации отказались.

23 марта Трамп заявил, что Вашингтон в ходе переговоров с Тегераном обсуждает отказ Ирана от ядерного оружия и обогащения урана.

Ранее Иран отклонил предложения США по урегулированию конфликта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!