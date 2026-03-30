Россиянам рассказали, кому повысят зарплату в этом году

Экономические условия 2026 года предрекают непростой год компаниям. Уже сейчас на рынке наблюдается тенденция к высвобождению сотрудников из крупных компаний в рамках оптимизации проектов по причинам сокращения их финансирования, замены рутинных операций автоматизированными системами, а также снижения объемов производства в некоторых отраслях, рассказала «Газете.Ru» Дина Сафиуллина, директор по персоналу НПФ ГАЗФОНД ПН.

«Несмотря на все еще низкий уровень безработицы в стране (2,3%), мы уже четко ощущаем прибавление кандидатов на рынке труда среди белых воротничков, особенно уровня менеджеров среднего звена. Связано это с тем, что компании в рамках пересмотра процессов сокращают уровни управления. Создают более гибкие и маневренные структуры, которые позволяют быстрее адаптироваться к изменяющейся реальности и не терять эффективность», — поделилась эксперт.

Но, по ее словам, по-прежнему остается высокая потребность на уровне рабочих профессий и в технической сфере (ИТ, инженеры). Хотя и тут гонка заработных плат уже сбавила свои темпы. В 2026 году рост заработных плат в данной сфере не превысит 10%, а для выпускников вузов сохранится на прежнем уровне или даже и немного снизится ввиду повышения уровня конкуренции на рынке труда.

«Компании перешли в режим повышения эффективности, поэтому очень аккуратно следят за распределением бюджетов. И даже если в бюджеты года и были заложены ресурсы на повышение заработных плат, то многие компании будут делать это не массово, а более точечно, фокусируясь на ключевых специалистах и на зоны повышенного риска с точки зрения сохранения и удержания экспертизы», — отметила специалист.

В Москве и Санкт-Петербурге реальный рост зарплат возможен в пределах 3–5% за вычетом инфляции. Мы будем наблюдать смещение фокуса рынка труда из столицы в промышленные кластеры: Екатеринбург, Челябинск, Пермь. В этих регионах прогнозируется рост зарплат на 12–15% за счет госзаказов и конкуренции заводов за кадры.

«Также в «гонке зарплат» выигрывают регионы с суровыми условиями, но масштабными инфраструктурными проектами — это Дальний Восток и Сибирь», — считает спикер.

В 2026 году, по мнению Сафиуллиной, меняется формула успеха кандидата: для того чтобы получить прибавку выше инфляции недостаточно выполнять только свои должностные обязанности.

«Сейчас больше всего на рынке труда ценятся мультифункциональные сотрудники, которые умеют работать на стыке профессий и владеют глубокой экспертизой не только в своем направлении», — резюмировала она.

