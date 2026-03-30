В ВВС Финляндии объяснили, почему не сбили упавшие в стране БПЛА

В ВВС Финляндии заявили, что упавшие в стране дроны не представляли угрозы
Упавшие около города Коувола дроны не сбили, потому что не сочли их опасными, объяснил генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен. Его цитирует Iltalehti.

Генерал-майор рассказал, что истребитель идентифицировал беспилотники. Однако не открыл по ним огонь, в том числе чтобы избежать сопутствующего ущерба.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно», — заверил Херранен.

Накануне Финляндия сообщила о залете нескольких беспилотников в свое воздушное пространство, причем один из аппаратов, упавших у Коуволы, примерно в 285 км от Санкт-Петербурга, был идентифицировали как дрон ВСУ. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки поднял в небо истребители, усилил меры безопасности и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности

Ранее в Нидерландах воздушный шарик стал причиной коллапса на ж/д путях.

 
Теперь вы знаете
Как правильно торговаться и сбить цену на что угодно — от помидоров до квартиры. 10 советов
