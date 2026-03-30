Бастрыкин заинтересовался делом о смерти подростка после инсульта

Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение предоставить доклад по делу, которое было возбуждено в Курской области по факту смерти подростка после инсульта. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщалось в эфире федерального канала, 14-летний мальчик скончался после инсульта. По мнению его матери, подростка можно было бы спасти, если бы врачи вовремя оказали ему медицинскую помощь.

В пресс-службе рассказали, что по данному факту следственными органами СК по региону расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курской области Андрею Гусеву представить доклад о ходе расследования этого дела.

До этого в Екатеринбурге подросток попал в больницу после посещения спортзала. Инцидент произошел в заведении на Профсоюзной улице. Как рассказал брат, 17-летний юноша почувствовал себя плохо в раздевалке. В комплексе ему якобы не смогли помочь. Позже врач сообщил, что у молодого человека случился инсульт и инфаркт.

Ранее в Подмосковье врачи спасли от инсульта 10-летнюю школьницу.

 
