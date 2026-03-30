Война США и Израиля против Ирана
Под удар попал нефтехимический завод на северо-западе Ирана

В иранском Тебризе США и Израиль атаковали нефтехимический завод
В городе Тебриз на северо-западе Ирана в полночь был атакован нефтехимический завод. Об этом со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан сообщает Tasnim.

Как уточняет агентство, ситуация на заводе после американо-израильского удара под контролем. Туда прибыли спасатели и оперативные службы. Выбросов опасных, токсичных и загрязняющих веществ не зафиксировано.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В ночь на 30 марта международный аэропорт Мехрабад и одно из отделений Национального банка в Тегеране были атакованы США и Израилем. Кроме того, были нанесены удары по картонной фабрике на юге иранской столицы и жилому комплексу Каср-Фирузе. В результате атаки пострадали люди. Иранский портовый город Бендер-Аббас и остров Кешм тоже попали под удар с воздуха.

Ранее США пообещали «новый Вьетнам» после переброски морпехов на Ближний Восток.

 
