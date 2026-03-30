В ходе налета беспилотников на Таганрог повреждено 39 жилых домов

Мэр Камбулова: в Таганроге дроны повредили 12 многоквартирных и 27 частных домов
В результате массированной атаки беспилотников на Таганрог один человек не выжил, восемь горожан обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована, повреждения получили 39 жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она уточнила, что повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, остекление в школе №26, а также 10 автомобилей. Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий. Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий.

Мэр призвала жителей города соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Она напомнила, что при обнаружении обломков дронов ни в коем случае нельзя приближаться к ним, а следует незамедлительно сообщать в экстренные службы.

29 марта Камбулова сообщила, что средства противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Таганрог.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
