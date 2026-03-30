Reuters узнал о предложениях по возобновлению работы Ормузского пролива

Reuters: Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать нефтяной консорциум
Stringer/Reuters

Несколько стран Ближнего Востока и Южной Азии перед встречей глав МИД в Исламабаде 29 марта направили США предложения по возобновлению работы Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в числе инициатив обсуждалось введение системы сборов, аналогичной той, что действует в Суэцком канале. Один из источников в Пакистане уточнил, что такие предложения в том числе исходили от Египта.

Помимо этого, по данным двух пакистанских собеседников Reuters, Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривали возможность создания консорциума для управления морскими поставками нефти. Пакистану предлагалось присоединиться к этому проекту, однако, как заявил один из источников, официального приглашения Исламабад не получал и участвовать в такой инициативе не планирует.

Собеседники агентства добавили, что идея консорциума обсуждалась с США и Ираном. Также отмечается, что главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир поддерживал регулярные контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

25 марта Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

Ранее в Иране рассказали о последствиях в случае проведения США операции в Ормузском проливе.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
