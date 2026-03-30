Стало известно, при каком условии туристу могут запретить выезд из Турции

Бёгюрдж: при наличии долгов туристу могут запретить выезд из Турции
Иностранным туристам необходимо проверить, есть ли у них долги перед дорожной полицией перед выездом из Турции. В случае крупной суммы им грозит запрет на это действие, рассказал в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю.

Он обратил внимание, что в Турции, например, за проезд на красный свет грозит штраф в размере 5 тысяч лир ($112). По словам эксперта, штраф увеличивается кратно с каждым нарушением. Нарушение отслеживается с помощью камер слежения, выписывается соответствующий штраф по номеру автомобиля.

«Пограничные КПП сразу получают эту информацию и запрещают выезд автомобиля из Турции, если имеются неоплаченные штрафы», — сказал Бёгюрджю.

Также он отметил, что в случае, если проезд на красный свет спровоцировал ДТП, водитель лишается прав на 60 суток.

До этого турецкий посол в России Танжу Бильгич назвал Турцию безопасной страной на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке военного конфликта.

Ранее в Госдуме объяснили, почему россиянам не запретят ездить в страны НАТО ради туризма.

 
