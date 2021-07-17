В Амурской области столкнулись два грузовых поезда

В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Столкновение произошло на 51-м км от станции Верхний Улак, на участке железной дороги Улак — Эльга, на путях необщего пользования. В результате аварии пострадали двое человек из числа локомотивной бригады, еще двое погибли.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности. Следователи проводят осмотр места происшествия.

Ранее около 30 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане.

Столкновение произошло в районе города Готки в южной провинции Синд. По предварительной информации, погибли 30 человек, еще 50 получили ранения. Многие пассажиры оказались в ловушке внутри перевернутых вагонов. С рельсов сошли около 14 вагонов, еще 6-8 были полностью уничтожены.