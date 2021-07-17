Пассажир жестко севшего под Томском Ан-28 рассказал подробности инцидента

Пилоты пассажирского самолета Ан-28, накануне совершившего жесткую посадку в Томской области, в полете в течение пяти минут пытались запустить заглохшие двигатели. Об этом рассказал один из пассажиров Роман Макеев, передает ТАСС.

«Мы летим на высоте, двигатели глохнут, пилоты пытаются их реанимировать в течение пяти минут, потом понимают, что не получается. [Командир] ищет место для посадки, находит это болото, [оценивает как] подходящее. При падении [мы] цепляем ветки, сбрасываем скорость, втыкаемся носом и переворачиваемся», — рассказал мужчина.

По его словам, в момент отказала двигателей пилоты сначала подумали о том, чтобы вернуться в город Кедровый, но впоследствии передумали и пассажиров предупредили о жесткой посадке. Макеев рассказал, что люди физически почувствовали снижение, дети начали плакать.

«А потом все сжались, приготовились к удару. Ветки цеплялись, [видели в окно] деревья-деревья. Потом колеса цепляют землю, и самолет переворачивается», — добавил он.

Свидетель инцидента рассказал, что сначала пассажиры отошли от воздушного судна, опасаясь воспламенения, однако потом несколько человек вернулись за багажом. Затем пилоты начали разводить костер, в поиске веток им помогали остальные люди.

По словам Макеева, командир Ан-28 Фарух Хасанов, сломавший ногу, почувствовал травму лишь спустя 20 минут после посадки, однако все равно руководил эвакуацией пассажиров.

Самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все были найдены живыми. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи — она подоспела через несколько часов.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее появилось видео из кабины Ан-28, жестко севшего в Томской области.