Руководитель Росавиации похвалил слаженную работу ведомств при ЧП с Ан-28

Руководитель Росавиации Александр Нерадько отметил слаженную и оперативную работу всех федеральных и региональных ведомств во время ЧП с Ан-28. Об этом сообщает официальный сайт администрации Томской области.

Нерадько сообщил об этом во время заседания оперштаба в связи с аварийной посадкой самолета, которое случилось 16 июля.

«Руководитель Росавиации позитивно оценил слаженную и оперативную работу всех федеральных и региональных ведомств. Федеральному агентству воздушного транспорта предстоит детально разобраться с причинами авиапроисшествия, а следственным органам и прокуратуре дать ему правовую оценку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при аварии самолета, следовавшего 16 июля по маршруту Кедровый – Томск, пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу.

Ранее Департамент здравоохранения Томской области сообщил, что пилот и пассажирка аварийно севшего самолета Ан-28 госпитализированы в областную клиническую больницу с травмами.