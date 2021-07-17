Кинолог дал советы по выбору породы собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал, как правильно подойти к выбору породы щенка. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт отметил, что выбор породы – одно из важнейших решений для будущего хозяина животного.

«К этому выбору стоит отнестись максимально серьезно и обдуманно. Не выбирайте собаку под влиянием моды или ориентируясь только на внешний вид. Грамотный подход к выбору породы поможет вам избежать проблем в будущем», — отметил Голубев.

В первую очередь собаководу необходимо задать самому себе вопрос: «зачем мне нужна собака?». Опираясь на параметры, кинолог предлагает изучить всевозможные ресурсы, на которых описаны породы животных.

Также нужно учесть размер семьи и наличие детей. Некоторые собаки могут лучше ладить с ними, чем другие.

Третьим пунктом Голубев отметил необходимость учесть жилищные условия будущего владельца питомца. В случае, если собака большая – ей необходим больший метраж квартиры, чтобы чувствовать себя комфортно.

В-четвертых, желающему завести животное нужно полноценно оценить свои возможности и понять, есть ли у него время на прогулки и игры с питомцем.

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