Ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории в интервью «Радио 1».

Специалист назвал логичными подозрения о создании SARS-CoV-2 людьми.

«Фантастическим кажется как раз естественное происхождение, потому что нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции. И это все очень странно и наводит на мысль, что происхождение — искусственное», — объяснил Чумаков.

Профессор уточнил, что современные технологии позволяют создать коронавирус, и публикации о подобных работах появлялись в США и Китае. По словам ученого, изначально исследования по его модификации проходили в лаборатории в Северной Каролине, но финансирование было прекращено под давлением американской общественности, а эксперименты с вирусом перенесли в научный центр в Ухане.

При этом Чумаков подчеркнул, что спешить с обвинениями нельзя, но необходимо выяснить, кто был истинным виновником утечки.

Ранее Китай призвал ВОЗ рассмотреть версию о завозе коронавируса в Ухань.