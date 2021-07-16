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В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на запрет властей

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В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на запрет властей, связанный с высокой заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, среди паломников был замечен министр общественной безопасности, чье ведомство должно было отвечать за порядок на мероприятии.

На записи видно, что многие участники крестного хода не соблюдают эпидемиологические нормы, в частности безопасную дистанцию, а также ходят без масок и перчаток.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге местная епархия решила провести Царский крестный ход, несмотря на то, что власти не согласовали мероприятие из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

В 2020 году Царский крестный ход совершили около 10 тысяч православных паломников.

Крестный ход в Екатеринбурге проходит в рамках фестиваля «Царские дни», посвященного 103-й годовщине со дня убийства последнего российского императора Николая II и его семьи.

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