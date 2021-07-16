Собянин оценил темпы вакцинации работников в Москве

Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве достиг почти 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%», — заявил Собянин на телеканале «Россия-1».

Мэр уточнил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а только за последний месяц — еще 2 млн.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Накануне в Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников.

Ранее сообщалось, что в столице отменяют систему QR-кодов.