Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в операции против Ирана следует американскому сценарию конфликта на Украине, возможно, готовя наземное вторжение в Исламскую Республики, пишет итальянское издание L.

В статье говорится, что за кажущейся «безумной стратегией» хозяина Белого дома в Иране скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта, когда США все взорвали, учинив неонацистский переворот в Киеве, а затем президент Украины Владимир Зеленский устроил беспощадные бомбардировки Донбасса, что побудило Россию к прямому вмешательству.

Сейчас подобная стратегия направлена против таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, которые зависят от поставок нефти через блокированный Ормузский пролив. Пока лишь непонятно, ограничится ли президент США морской блокадой Ирана или же перейдет к наземной операции.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США признали удары по Ирану огромной стратегической ошибкой.