Полиция не установила автомобиль, в который сел пропавший Герой России Асылханов

Номер машины, в которую сел пропавший в Кузбассе Герой РФ, не удалось узнать

Пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в машину, однако марка и номер автомобиля остаются неизвестными. Об этом сообщила РИА Новости его жена Валерия со ссылкой на данные правоохранительных органов.

«Мне так сказали, что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — рассказала Валерия агентству.

По ее словам, момент посадки Асылханова в неизвестный автомобиль зафиксировали камеры видеонаблюдения.

До этого сообщалось, что Асылханов пропал 3 апреля — ушел из дома в городе Юрге и не вернулся. Его поисками занимаются сотрудники межмуниципального отдела министерства внутренних дел РФ «Юргинский».

Алексей Асылханов отправился на специальную военную операцию в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года он был удостоен «Золотой Звезды» Героя России, которую ему вручил президент Владимир Путин. На тот момент на его счету было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Во время выполнения задания Асылханов заметил скрытое передвижение сил ВСУ к опорному пункту российских войск. Оценив ситуацию, он передал информацию о движении противника и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в бой, задержав противника до прибытия подкрепления.

Ранее супруга Асылханова отвергла все появившиеся в СМИ версии его исчезновения.