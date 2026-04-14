Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Полиция не установила автомобиль, в который сел пропавший Герой России Асылханов

Номер машины, в которую сел пропавший в Кузбассе Герой РФ, не удалось узнать
Алексей Майшев/РИА Новости

Пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в машину, однако марка и номер автомобиля остаются неизвестными. Об этом сообщила РИА Новости его жена Валерия со ссылкой на данные правоохранительных органов.

«Мне так сказали, что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — рассказала Валерия агентству.

По ее словам, момент посадки Асылханова в неизвестный автомобиль зафиксировали камеры видеонаблюдения.

До этого сообщалось, что Асылханов пропал 3 апреля — ушел из дома в городе Юрге и не вернулся. Его поисками занимаются сотрудники межмуниципального отдела министерства внутренних дел РФ «Юргинский».

Алексей Асылханов отправился на специальную военную операцию в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года он был удостоен «Золотой Звезды» Героя России, которую ему вручил президент Владимир Путин. На тот момент на его счету было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Во время выполнения задания Асылханов заметил скрытое передвижение сил ВСУ к опорному пункту российских войск. Оценив ситуацию, он передал информацию о движении противника и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в бой, задержав противника до прибытия подкрепления.

Ранее супруга Асылханова отвергла все появившиеся в СМИ версии его исчезновения.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!