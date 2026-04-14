В России резко подешевели конфеты

Экономист Абрамов: конфеты в России подешевели более чем на 14% за неделю
Конфеты «Мишка косолапый» в российских магазинах подешевели на 14,3% за неделю с 4 по 11 апреля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек за неделю с 4 по 11 апреля снизилось на 1,0% по сравнению с его ростом на 2,5% неделю назад. За неделю подешевели конфеты «Мишка косолапый» (-14,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек уменьшилось на 0,1% по данным на 11 апреля по сравнению с его ростом на 2,3% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), куриные тушки «Каждый день» (+10,8%), яйца «Окские» категории С1 (+8,3%), сельдь «Матиас» (+7,5%), белый хлеб (+4,8%), плавленый сыр «Фетакса» (+4,1%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), конфеты «Мишка косолапый» (-18,2%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» или «Простоквашино» (-16,7%), подсолнечное масло «Олейна» (-9,7%), морковь (-6,7%) и бананы (-6,3%). Цены на апельсиновый сок J7 за год не изменились.

«Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития на 6 апреля 2026 года, годовая инфляция в России достигла 5,95%.

Ранее сообщалось, что в России подорожала селедка.

 
Теперь вы знаете
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
