Украинский беспилотник попытался атаковать Ростовскую область

Беспилотный летательный аппарат уничтожен в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он.

Слюсарь предупредил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и призвал жителей быть осторожными.

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили беспилотники в Неклиновском районе Ростовской области. Обошлось без пострадавших и разрушений. Этот налет БПЛА стал первым после окончания пасхального перемирия, которое продлилось с 16:00 11 апреля до 13 апреля.

Украинский лидер за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». Однако министерство обороны России зафиксировало 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых украинских БПЛА во время перемирия.