В Петербурге на «Авито» продают поп-иты в форме коронавируса

Жители Петербурга продают на «Авито» необычные антистресс-игрушки — «пупырки» в форме коронавируса. На это обратило внимание издание Мойка78.

«Коронавирусный» поп-ит с надписью «COVID-19» — в отличие от большинства антистресс-игрушек — однотонный и имеет сиреневый цвет. По цене же он не отличается — его можно купить за 250 рублей, как и другие модели.

Этой весной благодаря TikTok приобрели популярность «поп ит» и «симпл димпл» — антистресс-игрушки, причем заинтересовались ими не только школьники, но и взрослая аудитория.

Ранее российский экологический оператор призвал не покупать поп-иты и симпл-димплы.