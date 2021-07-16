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Стали известны подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы

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Очевидец рассказал о подробностях ДТП, во время которого автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Мужчина заявил, что во время аварии иномарка, за рулем которой была женщина, въехала в толпу из семи человек.

«За рулем была дама лет 20, как мне показалось. Она влетела на пешеходный переход и смела детей. Позже сказали, что один из детей скончался, но точно не знаю. Но он лежал без чувств, второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону. Она объясняла, что произошло, судя по всему», — уточнил очевидец.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. Мальчик пяти лет впал в кому и получил перелом основания черепа. По данным столичного дептранса, у четырехлетнего мальчика перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у девятимесячного младенца также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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