news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье 18:13
Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться 18:12
Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений 18:10
Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ 18:09
Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу 18:01
Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена 17:58
Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой 17:57
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве 17:52
Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду 17:46
В Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников 17:42

Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» заблокировали

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сайт правозащитной организации «Команда 29» заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Сайт «Команды 29» заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Společnost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии», — рассказали в пресс-службе организации.

«Команда 29» заявляет, что на ее сайте такие материалы никогда не публиковались, сотрудничество с чешкой организацией не велось.

«Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. «Команда 29» будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная», — добавили в пресс-службе.

«Команда 29» была создана адвокатом Иваном Павловым, который специализируется по делам о разглашении государственной тайны. В последнее время Павлов защищает журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления ареста Сафронову у адвоката был проведен обыск в гостиничном номере отеля в рамках уголовного дела по статье «Разглашение данных предварительного расследования».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Отказали оба двигателя. Что известно о пропавшем Ан-28 в Томской области
Причиной аварийной посадки Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя
Доживем до понедельника: в Москве отменяют систему QR-кодов
Рестораны Москвы и Подмосковья смогут решать, требовать ли QR-коды у посетителей
Сладкое золото. Где за фрукты готовы отдать миллионы
Сколько стоят самые дорогие фрукты в мире
Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу
В Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве
США внесли в черный список несколько организаций из России
Новости и материалы
Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье
Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться
Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений
Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ
Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена
Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой
Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду
Депутат Свищев — о форме украинских клубов: это недружественный шаг наших соседей
ФАС установила цены на упаковки «Спутник Лайт» и «Спутник V»
Прокурор просит больше года тюрьмы для обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации
После наезда на трех детей на западе Москвы возбудили уголовное дело
Чемпион ОИ-1992 Коваленко считает, что работа над диссертацией не мешает карьере Овечкина
Аршавин рассказал, почему он не готов изменить российский футбол
Полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю
В театре Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского
Белорусских студентов, участвовавших в протестах, отправили в колонию
Экс-менеджер «Динамо» о диссертации Овечкина: заочно можно стать и нобелевским лауреатом
Экс-губернатора Кировской области Белых обвиняют в превышении полномочий
Все новости
В WhatsApp появилась новая функция. Ее считают небезопасной
Эксперты оценили риски новой функции WhatsApp
Бузова, расизм и российский судья: главные скандалы Евро-2020
Чем запомнился чемпионат Европы по футболу — 2020
«Да мне плевать»: что Маск думает о реакции рынка на Tesla Cybertruck
Илон Маск допустил, что Cybertruck может ждать провал
«Наскребли по сусекам»: когда запустят «русский Хаббл»
В РАН прокомментировали выделение 3,7 млрд рублей на телескоп «Спектр-УФ»
«Хорошие друзья могут не соглашаться»: США и Германия поспорили о «СП-2»
Как прошли переговоры Ангелы Меркель с Джо Байденом
Плейлист недели: Лобода, Егор Крид, Måneskin, Шакира, Ив Тюмор
Лидер Maneskin целуется с барабанщиком в новом клипе «I Wanna Be Your Slave»
Брат, подросток и пожилая летчица: кто полетит в космос с Безосом
Вместо победителя аукциона на корабль Джеффа Безоса взяли студента
«Резал демонов, а не людей»: в Азове задержали убийцу-шизофреника
Задержанный Сергей Нам объяснил, зачем он напал на пассажирок с автобуса под Азовом
Лишай, диарея, сексуальная дисфункция: названы 203 симптома затяжного COVID-19
Ученые насчитали более 200 постковидных осложнений
«Такой катастрофы еще не было»: города Европы уходят под воду
93 человека погибли на западе Германии из-за наводнения
Пятилетний максимум: почему в России дорожают бананы
Цены на бананы подскочили в июне до максимума с 2016 года
«Задействуем все инструменты»: Меркель не советует РФ отказываться от транзита через Украину
Байден и Меркель согласовали позицию по «Северному потоку –2»
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях