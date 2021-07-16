Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» заблокировали

Сайт правозащитной организации «Команда 29» заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Сайт «Команды 29» заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Společnost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии», — рассказали в пресс-службе организации.

«Команда 29» заявляет, что на ее сайте такие материалы никогда не публиковались, сотрудничество с чешкой организацией не велось.

«Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. «Команда 29» будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная», — добавили в пресс-службе.

«Команда 29» была создана адвокатом Иваном Павловым, который специализируется по делам о разглашении государственной тайны. В последнее время Павлов защищает журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления ареста Сафронову у адвоката был проведен обыск в гостиничном номере отеля в рамках уголовного дела по статье «Разглашение данных предварительного расследования».