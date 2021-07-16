Арестован депутат из Тобольска, сбивший сотрудника ГИБДД

Депутат Тобольска Сергей Вакарин арестован по подозрению в наезде на автомобиле «Mercedes» на сотрудника ГИБДД, сообщает региональное управление СК.

«Тобольский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении депутата меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца»,— говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

В Тюменской области расследуют обстоятельства ДТП с участием машины депутата Тобольской городсской думы Сергея Вакарина. По версии полиции, водитель сел за руль пьяным и вел себя агрессивно. Под колеса попал сотрудник ГИБДД, получив травмы.

Ранее губернатор региона Александр Моор сообщил, что «прославившегося» Вакарина уже исключили из партии «Единая Россия».