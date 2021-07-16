Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в России и мире остается напряженной, ее сложно прогнозировать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«Сегодня в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая ситуация с развитием эпидпроцесса», — сказала она.

По ее словам, коронавирус существует в мире немногим больше года, что является небольшим промежутком времени, чтобы понять закономерность эпидемиологии.

Ранее замдиректор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее обычного.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что комитет ВОЗ по ЧС, связанной с коронавирусом, предупредил международное сообщество о рисках появления новых штаммов COVID-19.