Хакер из России приговорен в Испании к 4,5 годам тюрьмы

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к четырем годам и шести месяцам лишения свободы хакера из России Дениса Токаренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение юридической инстанции.

Отмечается, что мужчина «создал вредоносную программу, с помощью которой он из своего дома в Аликанте заразил компьютеры банковских организаций в разных странах мира, что позволило ему удаленно управлять банкоматами, чтобы изымать деньги и таким образом получить почти €5 млн.

В суде заявили, что россиянин получил три года тюрьмы за компьютерное мошенничество, еще по полгода за участие в деятельности преступной группировки, фальсификацию официальных документов и отмывание денежных средств. Кроме того, Токаренко должен оплатить штраф в размере €6 млн.

Ранее сообщалось, что США предлагают до $10 млн за данные о хакерах под контролем других стран.