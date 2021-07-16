Отели Севастополя начали принимать гостей по справке о вакцинации или антителах

Отели Севастополя с 16 июля начали принимать только тех гостей, которые могут предъявить при заселении сертификат о вакцинации от коронавируса или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа губернатора Севастополя.

Отмечается, что данное решение власти региона приняли после того, как осложнилась эпидемиологическая обстановка.

«Запретить с 16 июля 2021 года бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

По словам председателя Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталии Стамбульниковой, бизнес в Севастополе уже готовится к работе по новым правилам. Туристов предупреждают об изменении требований.

Ранее сообщалось, что в Крыму опять выявлено максимальное число случаев коронавируса за сутки.