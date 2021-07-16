Врач назвал максимальный перерыв между прививками от коронавируса

Второй укол вакцины от коронавируса можно сдвинуть на несколько недель. Об этом заявил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе, передает радио Sputnik.

«Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию», — сказал он.

По его словам, рекомендуемый промежуток составляет от двух до трех недель, но недолгая задержка не повлияет на формирование иммунитета. Тем не менее, чем быстрее человек получит второй компонент, тем лучше.

«В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета», — сказал Чурадзе.

Ранее ученые подсчитали, как часто будут появляться новые штаммы COVID-19: без вакцинации вероятность появления двух новых штаммов коронавируса ежегодно составит 60%.