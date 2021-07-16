Американца Рида этапировали в мордовскую колонию

Студента из Техаса Тревора Рида, который осужден в России на девять лет за нападение на полицейских, этапировали из московского СИЗО-5 в мордовскую колонию. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает «Интерфакс».

«В настоящее время Тревор Рид этапирован из Москвы, отбывать наказание он будет в одной из колоний Мордовии», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос обмена осужденных между РФ и США.

До этого родители гражданина США Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, выразили надежду на то, что после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден.