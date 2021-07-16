Больше половины россиян хотят на лето сократить рабочую неделю

Более половины (58%) россиян заявили о том, что в летнее время необходимо ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Среди поддержавших сокращение рабочей недели 64% полагают, что это позитивно повлияет на производительность труда, а еще 29% считают, что это не скажется на эффективности работы. При этом 7 из 10 респондентов уверены, что временное уменьшение рабочих дней окажет позитивное влияние на работоспособности команды.

«Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом», — показал опрос.

По словам заведующей кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора Татьяны Разумовой, в масштабах страны переход на сокращенную рабочую неделю маловероятен, ведь некоторые предприятия и организации работают круглосуточно. Кроме того, сложно будет определить конкретный день недели, который будет объявлен новым выходным.

В то же время в Минтруде заявили, что готовы рассматривать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если ее предложат.

О возможности введения четырехдневной рабочей недели первым из чиновников выступил в 2019 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве. Выступление имело в России широкий общественный резонанс.

Медведев, занимающий сейчас пост заместителя председателя Совета безопасности России, считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.