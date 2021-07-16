Против мужчины, напавшего на людей в автобусе под Красноярском, возбудили уголовное дело

Против мужчины, напавшего с ножом на пассажиров и водителя автобуса в Красноярском крае, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, прокуратура организовала надзор за расследованием уголовного дела», -— сообщили в ведомстве.

В прокуратуре также сообщили, что сам нападавший сейчас находится в больнице после того, как он нанес себе два удара ножом. Его прооперировали. Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Жертвами нападавшего стали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Он сам сейчас находится в реанимации.

«По версии следствия, накануне пассажир рейсового автобуса 1988 года рождения по неустановленным причинам нанес ножевые ранения троим пассажирам — мужчинам 1992 и 1970 годов рождения и женщине 1980 года рождения. Кроме того, подозреваемый ударил ножом водителя 1971 года рождения. После остановки автобуса злоумышленник нанес ножевое ранение самому себе», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что трое пассажиров, пострадавших от нападения с ножом, были прооперированы и угроза их жизни исключена.

Мужчина без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения. Сообщалось, что нападавший слышал голоса в голове.

Полиция охраняет клинику, чтобы родственники одного из пострадавших пассажиров, которые уже прибыли в медицинское учреждение, не учинили самосуд над нападавшим.