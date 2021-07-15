Казахстан зарегистрировал «Спутник Лайт»

Казахстан зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает «Интерфакс».

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Казахстан», — сказали в фонде.

В Казахстане уже зарегистрирован российский препарат «Спутник V», его выпускает Карагандинский фармацевтический комплекс при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В стране коронавирусом заразились 530 319 человек, 3 594 пациента скончались.

Ранее российская вакцина против коронавируса «Спутник V» показала высокую эффективность и безопасность в ходе вакцинации в Объединенных Арабских Эмиратах.

Применение российской вакцины «Спутник V» ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах. Всего в списке более 60 государств.