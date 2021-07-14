Врач рассказал, как часто болеют коронавирусом после вакцинации

Врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко рассказал, что процент заболевших COVID-19 после получения российских прививок небольшой и соответствует прогнозам разработчиков вакцин. Об этом сообщает kp.ru.

По словам эксперта, чаще всего у привитых выявляют коронавирусную инфекцию до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. В это время в организме человека сильного иммунного ответа к данному вирусу еще нет, он только формируется, добавил он.

«Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился», — уточнил врач.

Однако болезнь у таких пациентов протекает в легкой или средней форме. Но из-за того, что они не ожидают появления у себя COVID-19 после вакцинации, для таких людей это очень тяжело психологически.

Кроме того, Царенко отметил, что осложнений после выздоровления от коронавируса у пациентов не наблюдается.

Специалист также призвал вакцинироваться от коронавируса в любом случае.

Ранее вирусолог Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что болеть коронавирусной инфекцией люди могут неограниченное количество раз. Такой вариант, по словам эксперта, возможен, если не выполнять санитарно-эпидемиологические правила.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».