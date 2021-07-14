Врач рассказал, как часто болеют коронавирусом после вакцинации

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер создатель МиГ-31 Валерий Васильков 22:01
Два человека задержаны за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии 21:59
Минюст хочет запретить иностранцам работать адвокатами в России 21:57
Володин назвал главную тему статьи Путина про Украину 21:54
Захарова назвала обвинения ФРГ в адрес RT недопустимыми и безосновательными 21:45
Захарова оценила планы США по вывозу афганцев, оказавших им поддержку 21:45
Лучший игрок Евро-2020 подписал контракт с «ПСЖ» 21:36
Депутат Рады рассказал о невозможности блокировки «Северного потока — 2» 21:32
В Белом доме уточнили тему переговоров Джона Керри в Москве 21:31
Бывший президент Молдавии призвал «не рубить с плеча» отношения с Россией 21:29

Врач рассказал, как часто болеют коронавирусом после вакцинации

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Брага/РИА «Новости»

Врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко рассказал, что процент заболевших COVID-19 после получения российских прививок небольшой и соответствует прогнозам разработчиков вакцин. Об этом сообщает kp.ru.

По словам эксперта, чаще всего у привитых выявляют коронавирусную инфекцию до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. В это время в организме человека сильного иммунного ответа к данному вирусу еще нет, он только формируется, добавил он.

«Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился», — уточнил врач.

Однако болезнь у таких пациентов протекает в легкой или средней форме. Но из-за того, что они не ожидают появления у себя COVID-19 после вакцинации, для таких людей это очень тяжело психологически.

Кроме того, Царенко отметил, что осложнений после выздоровления от коронавируса у пациентов не наблюдается.

Специалист также призвал вакцинироваться от коронавируса в любом случае.

Ранее вирусолог Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что болеть коронавирусной инфекцией люди могут неограниченное количество раз. Такой вариант, по словам эксперта, возможен, если не выполнять санитарно-эпидемиологические правила.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как получить медотвод от вакцинации
Глава Минздрава Мурашко перечислил возможные основания для медотвода от вакцинации
ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
«Беззаконие»: Ресторатор с «Версуса» возмутился решением суда по Хованскому
Блогера Юрия Хованского оставили под стражей до 8 августа
Россия проверила в Сирии свыше 320 видов различного вооружения
Депутат Рады рассказал о невозможности блокировки «Северного потока — 2»
Суд арестовал 42 человека за причастность к массовой драке мигрантов в Москве
МЭР оценило потери экспорта России от нового углеродного регулирования ЕС
Новости и материалы
Умер создатель МиГ-31 Валерий Васильков
Два человека задержаны за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Минюст хочет запретить иностранцам работать адвокатами в России
Володин назвал главную тему статьи Путина про Украину
Захарова назвала обвинения ФРГ в адрес RT недопустимыми и безосновательными
Захарова оценила планы США по вывозу афганцев, оказавших им поддержку
Лучший игрок Евро-2020 подписал контракт с «ПСЖ»
В Белом доме уточнили тему переговоров Джона Керри в Москве
Бывший президент Молдавии призвал «не рубить с плеча» отношения с Россией
Эксперт рассказал, в каком случае деньги из развивающихся стран уйдут в госдолг США
Подвергшийся расистским оскорблениям игрок сборной Англии обратился к фанатам
В Москве подполковник МВД спрыгнул с эстакады и разбился
На Украине хакеры создали поддельный сайт президента Зеленского
Ученый РАН ожидает повторения кризиса 2008-го из-за США
Прокуратура будет просить об ужесточении наказания Эдварду Билу
Старейший клуб России подписал игрока, отсидевшего пять лет за смертельное ДТП
Ростовчанка за деньги сняла порнофильм с участием шестилетней дочери
Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации
Все новости
Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков
Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкой аварии
Как получить выплату на сбор ребенка в школу
Минтруд объяснил порядок получения выплаты на ребенка школьного возраста
Расставить по ГОСТу: как будут бороться с «неправильными» камерами
Правительство поддержало отмену части штрафов для водителей
На кухню к звезде: чему учит Пэрис Хилтон
Звезды шоу-бизнеса заводят кулинарные шоу на фоне пандемии
Nokia создала смартфон-«кирпич»
Эксперт назвал ориентировочную стоимость смартфона Nokia повышенной прочности
«Это аморально»: типография отказалась печатать фото BTS
Что говорят участники гей-скандала с типографией в Екатеринбурге
«Настоящий бунт»: почему пенсионеры штурмовали Раду
На Украине бывшие силовики и военные вышли на протест из-за низких пенсий
Антропологи развеяли еще один миф об острове Пасхи
Жителей Пасхи погубила не вырубка лесов
В Twitter появилась кнопка «редактировать». Но исправлять ошибки все еще нельзя
Twitter разрешил ограничивать реплаи на твиты после публикации
Количество туристических направлений для россиян увеличится с 24 июля
Россия на взаимной основе возобновляет полеты во Францию и Чехию
«Игла для Кощея». ЦИК пообещал «сюрпризы» провокаторам на выборах
Памфилова пригрозила доской позора тем, кто попытается проголосовать дважды
Мать Дудникова о признании им вины: «Ролики сняты под диктовку»
Арестованному в Белоруссии россиянину Дудникову грозит до двух лет тюрьмы
Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях