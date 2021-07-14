Кабмин Латвии одобрил обязательную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Латвии станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. Соответствующие законодательные поправки одобрило правительство республики, сообщает местное агентство LETA.

С 1 октября у работодателей в перечисленных сферах появится право увольнять работников, не получивших сертификат о вакцинации. Работодатели должны определить категории должностей и сотрудников, которые должны иметь сертификат, и заранее проинформировать их об этом.

«Поправки предусматривают новый подход к сокращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные учреждения обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателей — обязанность обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду», — подчеркнули авторы поправок.

По заявлению Минюста Латвии, обязанность предоставлять эпидемиологически безопасные услуги возлагается на отрасли, в которых существует повышенный риск заразить других людей, в том числе тех, у кого коронавирус может вызвать тяжелые последствия, а также происходит контакт с большим числом людей, состояние здоровья которых неизвестно.

При этом после одобрения кабмина окончательное решение по поправкам должен принять сейм республики.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитывая развитие санитарной ситуации в стране, необходимо задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов.