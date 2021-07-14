Биолог объяснил нашествие божьих коровок в Анапе

Заведующий кафедрой зоологии Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал, что нашествие божьих коровок в Анапе связано с кривой численности «хищник — жертвы». Об этом сообщает «Российская газета».

Тихонов объяснил, что в случае увеличения количества жертв увеличивается и количество хищников, к которым относятся божьи коровки. В данном случае жертвами нужно считать маленьких гусениц и клещей, которые расплодились в теплую влажную погоду.

Биолог уточнил, что идеальными условиями для роста численности хищников являются прибрежные ареалы, такие как пойма залива.

Эксперт также пояснил, что для человека божьи коровки не опасны, однако он подчеркнул, что не стоит их употреблять в пищу — эти жуки имеют ядовитую гемолимфу, которая спровоцирует отравление при поедании. По его словам, укусы коровок безвредны, но могут слегка щипать кожу после повреждения. Тихонов добавил, что убивать божьих коровок не стоит, поскольку они очень полезные, истребляют тлей и других вредителей.

Эксперт заключил, что нашествие коровок — временное явление, которое регулируется самой природой.

Ранее отдыхающие в Анапе россияне рассказали о нашествии кусающих божьих коровок.