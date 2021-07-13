РФПИ уличил парижский офис Reuters в подтасовке фактов

Статья парижского офиса агентства Reuters о регистрации российской вакцины «Спутник V» является примером дезинформационной кампании или fake news, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

В РФПИ считают, что публикация основанного на анонимных источниках материала организована «западным фармацевтическим лобби».

«Материал Reuters содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение касательно вакцины «Спутник V», ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупредил редакцию Reuters еще до публикации. РФПИ опровергает информацию Reuters», — говорится в сообщении фонда.

В организации обратились к агентству с просьбой исправить «многочисленные некорректные факты» в статье и попросили его и другие СМИ отражать позицию фонда при перепечатках материала.

«А также провести внутреннее расследование в парижском офисе Reuters и принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию», — подчеркнули в РФПИ.

Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что российский препарат «атакуют большие фармацевтические компании». По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что у российской вакцины «очень хорошие клинические данные», и их одобрение ожидается в сентябре.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».