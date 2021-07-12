Исследования в Аргентине показали высокий уровень антител после «Спутника V»

Ученые из Аргентины в ходе исследования выяснили, что для лечения пациентов с коронавирусом достаточно одной дозы вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает «Интерфакс».

Соответствующее исследование появилось в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine. Авторами публикации стали 39 исследователей из разных медицинских учреждений и институтов Аргентины.

«По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым компонентом «Спутника V» (вакцина «Спутник Лайт»)», — сказали в РФПИ.

Исследование проводилось среди 288 медиков в Аргентине. У 94% ранее не болевших коронавирусом участников исследования был выявлен высокий иммунный ответ.

Высокий уровень выработки антител против коронавирусной инфекции уже через 21 день после первой дозы «Спутника V» позволяет говорить о росте интервала между первой и второй дозами, считают авторы публикации. По их мнению, это позволит привить больше людей в тех странах, где наблюдается нехватка противокоронавирусного препарата.

Ранее сообщалось, что новое исследование показало безопасность «Спутника V» в ходе вакцинации в Сан-Марино.