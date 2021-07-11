В КПРФ сообщили об избиении депутата городской думы Саратова

Неизвестные напали и избили депутата Саратовской городской думы от КПРФ Сергея Подсевалова, сообщил глава фракции Компартии в областном парламенте Александр Анидалов.

«В четверг вечером, 8 июля был избит депутат-коммунист Саратовской городской думы, первый секретарь Саратовского обкома комсомола, один из руководителей предвыборного штаба Николая Бондаренко, Сергей Подсевалов», — сказано в сообщении Анидалова в его Telegram-канале.

По его мнению, это нападение связано с избирательной кампанией, так как Подсевалов является как членом предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко, так и сам принимает участие в выборах в депутаты городской думы.

Ранее сотрудники ДПС задержали члена фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексея Бурнашова. 8 июля его «Мерседес» остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Он отказался от медосвидетельствования и набросился на одного из полицейских. В партии поведение депутата назвали неприемлемым, отметив, что своими действиями он позорит высокое звание народного избранника.