Бешеная летучая мышь пробралась в зоопарк в Небраске

Почти 200 человек могли пострадать от нападения бешеной летучей мыши в Зоопарке и аквариуме Генри Дурли в американском штате Небраска. Об этом сообщает издание ABC News.

Работники зоопарка и здравоохранения штата посоветовали 186 отдыхающим, а также сотрудникам, ранее оставшимся на ночь на территории зоопарка, привиться от бешенства.

Одна из туристок проснулась 4 июля, когда около ее головы летала дикая летучая мышь. Техник скорой медицинской помощи зоопарка не нашел на ней никаких укусов или царапин.

Зоопарк обнаружил в аквариуме семь диких летучих мышей и усыпил их. У одной из них подтвердилось бешенство.

Также зоопарк вернул деньги отдыхающим и оплатил уколы.

Директор по охране здоровья животных, доктор Сара Вудхаус уточнила, что людям, посещавшим территорию днем, не надо беспокоиться, так как летучие мыши летают только ночью.

«Нет ничего необычного в том, что дикая летучая мышь заражена бешенством, поэтому вам никогда не следует напрямую прикасаться к дикой летучей мыши», — добавила она.

Ранее биолог Евгений Абизов оценил опасность обнаруженного у летучих мышей вируса Нипах. По его словам, этот вирус может передаваться через слюну животных, которая остается на плодах фруктовых деревьев.