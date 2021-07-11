Спасатели возобновили поиски на месте крушения Ан-26

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля, продолжается. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — 1 квадратный километр. Водолазными группами обследовано 0,06 квадратных километров морского дна. Собраны и вывезены найденные обломки самолёта», — говорится в сообщении.

Всего в ходе операции экстренные службы обследовали свыше 86,7 километров прибрежной полосы и горной местности, а также 8,06 квадратных километров морского дна. Сейчас на месте инцидента работает 72 человека и 14 единиц техники.

Ранее был обнаружен второй бортовой самописец самолета — прибор регистрации параметров полета.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. Кроме того, спасатели нашли фрагменты 25 тел погибших.