В Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана

В Тегеране началась официальная церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его соратниками, погибшими в результате крушения вертолета. Прямую трансляцию ведет телеканал IRIB, передает ТАСС.

Церемонию возглавляет руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Кроме него в церемонии участвуют и.о. президента Мохаммад Мохбер, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Попрощаться с Эбрахимом Раиси приехал также глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Ожидается, что для участия в церемонии в столицу также прибудут председатель Государственной думы Вячеслав Володин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица из различных стран.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее турецкая газета рассказала о «темных сторонах» истории с крушением вертолета Раиси.