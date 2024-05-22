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В Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана

В Тегеране началась церемония прощания с главой Ирана Раиси и его соратниками

В Тегеране началась официальная церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его соратниками, погибшими в результате крушения вертолета. Прямую трансляцию ведет телеканал IRIB, передает ТАСС.

Церемонию возглавляет руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Кроме него в церемонии участвуют и.о. президента Мохаммад Мохбер, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Попрощаться с Эбрахимом Раиси приехал также глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Ожидается, что для участия в церемонии в столицу также прибудут председатель Государственной думы Вячеслав Володин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица из различных стран.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее турецкая газета рассказала о «темных сторонах» истории с крушением вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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