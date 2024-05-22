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Конфликт двух мужчин в Москве закончился поножовщиной

В Москве конфликт двух мужчин привел к поножовщине

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Прокуратура Москвы

В Москве между двумя мужчинами произошел конфликт, который привел к поножовщине. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Медынского. Между двумя мужчинами произошел конфликт, который привел к потасовке — оппоненты применили нож и предмет, похожий на пистолет.

В результате произошедшего оба участника потасовки попали в медицинское учреждение. У обоих диагностировали ножевые ранения, в том числе область грудной клетки. Здоровью одного из мужчин причинен тяжкий вред.

По предварительным данным, причиной конфликта мужчин стало замечание относительно действий, которые совершались в отношении женщины. Предметы, которые оппоненты использовали в качестве оружия, будут отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Расследование и привлечение фигурантов к ответственности находится на контроле у столичной прокуратуры.

Ранее конфликт в российском баре закончился поножовщиной.

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