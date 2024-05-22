Карякин объяснил предложение заблокировать песни украинских артистов в России

Гроссмейстер Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать песни украинских исполнителей, так как считает, что они не должны зарабатывать в России и при этом поддерживать «вражескую армию». Об этом шахматист рассказал «Газете.Ru».

«Я могу сказать, что порой в жизни правильная мысль приходит чуть позже, чем надо бы. Тем не менее, когда она приходит, то ее нужно реализовывать. Лучше позже, чем никогда. Я много размышлял о ситуации. О том, что несправедливо, что украинские исполнители зарабатывают на российских платформах и в то же время донатят ВСУ, поддерживают вражескую армию. Этого быть не должно. Я думаю, что это вещь достаточно очевидная», — сказал он.

Карякин уточнил, что он не выступает за блокировку песен всех украинских артистов. Такие меры, по его мнению, должны коснуться только «недружелюбных» для государства исполнителей.

«Я считаю, что тут нам не нужно разбирать, какая песня хорошая, а какая плохая. Если человек в целом для государства недружелюбный, то все должно быть заблокировано. Мне кажется, тут же вопрос, что они получают отчисления за то, что зарабатывают деньги на наших платформах. Единственное, что я могу отдельно подчеркнуть, что это должна быть выборочная работа. Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Потому что нужно разбираться с каждым конкретным случаем и примером. Там тоже есть абсолютно нормальные люди. Но я как раз выступаю против тех, кто пошел против нашей страны. Их нужно блокировать, на мой взгляд», — пояснил он.

17 мая гроссмейстер Карякин сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России песни украинских исполнителей, содержащие «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими». В качестве примера он назвал творчество групп «Бумбокс», «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», а также Макса Барских, Верки Сердючки и др.

Ранее Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.