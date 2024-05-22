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На юге Москвы задержали подозреваемых в массовой драке со стрельбой

Полиция задержала семерых подозреваемых в драке со стрельбой в Западном Бирюлево

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сотрудники полиции задержали участников конфликта с поножовщиной и стрельбой на юге Москвы в Бирюлево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейские задержали семерых участников стычки. Ими оказались молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет.

Во время задержания силовики нашли и изъяли предметы, которые подозреваемые во время конфликта использовали в качестве оружия. Их направили на экспертизу. На подозреваемых возбудили дела по двум статьям: об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

В правоохранительных органах отметили, что конфликт произошел на бытовой почве. Сейчас проходят мероприятия и следственные действия, которые помогут установить личности и найти остальных участников конфликта.

До этого в столичном ГУМВД заявили, что в перестрелке на юге Москвы, на улице Медынской в районе Бирюлево Западное, участвовали 15 человек.

О происшествии 21 мая сообщило Агентство городских новостей «Москва». В публикации уточнялось, что во время потасовки несколько неизвестных людей выстрелили в двоих оппонентов и скрылись с места происшествия. Как отметили журналисты, мужчины уехали на трех автомобилях.

Ранее на парковке у петербургского торгового центра «Сити Молл» произошла стрельба.

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