Панарин рассказал, как дружба с Бобровским отражается в матчах друг против друга

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью пресс-службе лиги заявил, что сохранил дружеские отношения с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

Панарин и Бобровский подружились, когда выступали вместе за «Коламбус».

«Сейчас, конечно, очень интересно, что именно мы будем обсуждать летом. Но в игре он не думает обо мне, а я не думаю о нем. Я пытаюсь забить — он отразить бросок. И поскольку он играет в воротах, мне не нужно против него проводить силовые приемы», — заявил Панарин.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде. За выход в финал Кубка Стэнли «Рейнджерс» поспорят с «Флоридой».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее был назван фаворит в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.