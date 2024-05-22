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ЕС опубликовал решение по санкциям в отношении российских активов

ЕС опубликовал решение по санкциям в отношении активов РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных активов России, оно вступает в силу 23 мая. Об этом говорится в документе.

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Решение по активам РФ добавлено в пакет экономических санкций ЕС против РФ. В нем, в частности, говорится, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для будущего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет Евросоюза.

В документе указано, что центральные депозитарии могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений, которая остается причитающейся ЕС.

Документ в приложении также содержит перечень инструментов Евросоюза, через которые будет производиться финансирование поддержки Украины.

Ранее в Госдуме решение ЕС по активам России назвали картельным сговором.

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