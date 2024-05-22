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Политолог: признание Палестины европейскими странами грозит Нетаньяху катастрофой

Политолог Геворгян: признание Палестины несет Нетаньяху катастрофические риски

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Kevin Mohatt/Reuters

Заявления европейских стран о признании Палестины независимым государством стали ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает политолог Каринэ Геворгян. Теперь у конкурентов политика появился новый повод для требования его отставки, объяснила она в беседе с 360.ru.

После подобных заявлений Израиль, вероятно, отзовет своих послов из выступивших с таким намерением стран, отметила эксперт. Оппозиция же использует эту ситуацию в свою пользу и потребует отставки Нетаньяху.

Причем в скором времени, по мнению Геворгян, с готовностью о признании Палестины могут выступить и другие страны.

«В Газе происходит гуманитарная катастрофа, геноцид. Требования Израиля очень специфичные. Мне кажется, что еще рано говорить о разрешении конфликта», — заключила эксперт.

Напомним, уже три страны – Норвегия, Ирландия и Испанияпризнали независимость палестинского государства, в Палестине поприветствовали это решение. Сообщалось, что в ответ Израиль уже отозвал послов в этих странах для последующих консультаций.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.

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