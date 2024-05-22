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В СВР назвали покушение на премьера Словакии Фицо политическим террором

СВР: покушение на Фицо показывает, что глобалистские элиты переходят к террору

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Petr David Josek/AP

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует переход глобалистских тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору против своих оппонентов. Об этом сообщила Служба внешней разведки России, передает РИА Новости.

Пресс-служба СВР отмечает, что поступающие данные говорят о растущем раздражении руководства Соединенных Штатов и Европейского союза объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политических сил.

«Покушение на Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию «цивилизованными методами», переходят к открытому политическому террору. Такие расправы призваны запугать «инакомыслящих», — утверждается в заявлении.

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