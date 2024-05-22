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Бербок на Украине, не стала обещать военной помощи Киеву

Spiegel: Бербок посетила Украину, не пообещав военной помощи Киеву

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта», — написали авторы статьи.

В публикации говорится, что отсутствие военной поддержки свидетельствует о провале оружейной политики Германии. В частности, программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), инициированная Бербок и министром обороны Германии Борисом Писториусом для укрепления украинской противовоздушной обороны (ПВО), не принесла значимых результатов. Кроме этого, ни один из партнеров Германии не выразил желание передать Украине системы ПВО. Журналисты также отметили, что украинские чиновники на встрече с Бербок старались избегать сложных тем.

21 мая Бербок прибыла на Украину в седьмой раз с начала спецоперации России на Украине. Она сообщила, что для поддержки сил противовоздушной обороны Украины был собран почти €1 млрд.

Ранее Бербок высказалась о ситуации под Харьковом для Украины.

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