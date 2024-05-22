«Не стесняйтесь»: Сергей Карякин призвал россиян писать жалобы в Роскомнадзор

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал «Газете.Ru», что общественность поддержала его предложение заблокировать песни украинских артистов в России. До этого шахматист обратился с такой просьбой в Роскомнадзор. Он отметил, что в ведомстве оперативно отреагировали на его просьбу и уже начали блокировать некоторых исполнителей.

«Я поднял эту проблему и получил полную поддержку общественности, мне очень много слов поддержки писали. Роскомнадзор также очень оперативно отреагировал, я сегодня прочитал, что уже там случились блокировки определенных исполнителей. Я считаю, что это очень важно. Спасибо Роскомнадзору за такой оперативный ответ и спасибо неравнодушным гражданам, патриотам нашей страны, которые меня поддержали», — сказал он.

Карякин добавил, что готов и в будущем отправлять письма в Роскомнадзор, если на российских стриминговых платформах будут другие артисты, финансирующие ВСУ. Он также призвал людей «не стесняться» и обращаться с подобными запросами в ведомства.

«Я думаю, что будем, конечно, решать проблемы по мере их появления. Но если что-то нужно от меня будет сделать, то, конечно, я готов это сделать. Но в целом мне бы просто хотелось, чтобы наше общество сплотилось и поняло, что на самом деле подобные запросы, они действительно работают и любой человек может написать и если правда на его стороне, грубо говоря, то вполне могут заблокировать. Поэтому не стесняйтесь, пишите и все, и давайте бороться вместе за правду», — пояснил он.

17 мая гроссмейстер Карякин сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России песни украинских исполнителей, содержащие «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими». В качестве примера он назвал творчество групп «Бумбокс», «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», а также Макса Барских, Верки Сердючки и др. В беседе с «Газетой.Ru» шахматист объяснил, что хочет добиться блокировки песни «недружелюбных» для государства исполнителей.

22 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство выявило у семи артистов признаки противоправного контента в композициях, «в том числе по линии дискредитации ВС РФ, возможного финансирования ВСУ в виде прокатных отчислений». В РКН сообщили, что принимают меры. Кроме того, ведомство обнаружило в сети 10 фильмов, в которых фиксируются признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства.

Ранее Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.